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16 апреля, 13:00

Спорт

Спортивный сезон стартовал на ВДНХ

Спортивный сезон стартовал на ВДНХ

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На ВДНХ стартовал новый спортивный сезон. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, гостям выставки доступны групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках.

По субботам в 09:00, например, на стадионе парка "Останкино" будут собираться участники бегового объединения "5 верст на ВДНХ". По воскресеньям будут проходить бесплатные занятия по китайской гимнастике "Оздоровительный цигун". А 17 апреля начнутся встречи клуба по фрисби. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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