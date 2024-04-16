Спортивный сезон стартовал на ВДНХ

На ВДНХ стартовал новый спортивный сезон. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, гостям выставки доступны групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках.

По субботам в 09:00, например, на стадионе парка "Останкино" будут собираться участники бегового объединения "5 верст на ВДНХ". По воскресеньям будут проходить бесплатные занятия по китайской гимнастике "Оздоровительный цигун". А 17 апреля начнутся встречи клуба по фрисби. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.