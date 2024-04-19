Собянин: стадион "Локомотив" на юго-востоке Москвы будет возрожден

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В этом году на месте старого футбольного стадиона "Локомотив", который расположен на улице Тихой на юго-востоке столицы, появится большая арена площадью более 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он рассказал, что с 2015 года стадион был законсервирован, так как находился в ветхом состоянии уже долгое время. В связи с этим жители Люблина часто направляли запросы властям с просьбой привести в порядок арену. Лишь в 2023 году футбольное поле передали в собственность города.

Мэр рассказал, что арена будет с искусственным покрытием и подогревом, поэтому играть там можно будет весь год. Также он уточнил, что сбоку от основного поля будет обустроено два малых тренировочных поля площадью 500 квадратных метров каждое.

Кроме того, по словам Собянина, старую трибуну уже нельзя восстановить, поэтому специалисты спроектировали новую "воздушную" трибуну на 800 человек. Хоть беговой дорожки вокруг поля раньше не было, ее все же решили проложить. При этом на арене обустроят спортивную площадку с силовыми тренажерами и снарядами для воркаута.

Сохранившиеся здания находятся в аварийном состоянии, поэтому им потребуется капитальный ремонт. После реконструкции часть зданий будет использована для административных и бытовых нужд, а в других разместят комплекс раздевалок и общественный туалет. Также планируется организовать гараж для хранения спецтехники.

"В ходе работ первозданную кирпичную кладку зданий восстановят, отшлифуют, окрасят в белый цвет и дополнят декоративными перфорированными металлическими панелями светлых оттенков", – уточнил мэр.

Таким образом, стадион "Локомотив" получит новейшее спортивное наполнение и снова станет важной частью Москвы. Всем оборудованием смогут пользоваться как учащиеся близлежащих школ, так и все любители спорта.

Ранее стало известно, что более 10 спортивных площадок с тренажерами возведут на территории бывшей промзоны Южный порт. Проектом предусмотрено создание на территории Южного порта различных мест для отдыха, детских и спортивных площадок. В частности, здесь построят зону "Пустыня" для игры в петанк и воркаута, а у воды появится набережная протяженностью более 400 метров с велодорожками.

