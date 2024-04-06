Собянин рассказал о возможностях для занятий спортом в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортом в столице на регулярной основе занимаются больше шести миллионов горожан, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, город поддерживает их в стремлении быть здоровыми и активными. За последние 13 лет в Москве создали и отремонтировали десятки тысяч спортплощадок, построили и реконструировали свыше 200 спортивных объектов, включая "Лужники", Дворец гимнастики и Международный центр самбо и центр бокса, стадионы ЦСКА, "Спартак", "Динамо", а также одноименную академию спорта.



Кроме того, в столичных парках зимой работают катки, горки и лыжные трассы, в теплую погоду – велополосы и беговые дорожки.

"Бег – один из самых любимых и массовых видов спорта. 7 апреля состоится 5-километровый забег "Апрель", который даст старт долгожданному беговому сезону", – сообщил Собянин.

Он добавил, что есть площадки для волейбола, баскетбола и футбола, теннисные корты, скейт-парки. На природе для жителей разных районов и участников проекта "Московское долголетие" проходят групповые спортивные занятия.



Ранее сообщалось, что более 10 спортивных площадок с тренажерами возведут на территории бывшей промзоны Южный порт. Проектом предусмотрено создание на территории Южного порта различных мест для отдыха, детских и спортивных площадок.

В частности, здесь построят зону "Пустыня" для игры в петанк и воркаута, а у воды появится набережная протяженностью более 400 метров с велодорожками.