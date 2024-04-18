Движение транспорта будет закрыто на ряде улиц в Хамовниках 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

21 апреля будет временно ограничено движение в районе Хамовники Центрального административного округа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Закрытие движения связано с проведением соревнований по триатлону "Лига триатлона&Ironstar Moscow 2024".

С 07:00 до 16:00 движение будет закрыто на Лужнецкой набережной – от дома 24, строения 26, на улице Лужники до Фрунзенской набережной. С 07:00 до 14:00 также будет перекрыто движение автотранспорта на Фрунзенской набережной – на участке от Лужнецкой набережной до дома 32 на Фрунзенской набережной.

Парковка на этих участках будет запрещена с 00:01 до окончания мероприятия. Автомобилистам в этот день рекомендуют заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что схема движения будет временно изменена на двух улицах в Басманном районе столицы. Так, часть Чешихинского проезда в районе дома № 4 будет перекрыта с 10 апреля по 24 мая, а участок в Рубцовом переулке возле дома № 10/14, строения 2, – с 25 мая по 15 июня. Это связано с работами по реконструкции инженерных сетей, которые будут вести круглосуточно.

