В Москве изменится схема движения на двух участках в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Схема движения будет временно изменена на двух улицах в Басманном районе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на участке Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей ограничат движение с 23:00 3 апреля до 04:00 4 апреля в связи с проведением киносъемки.

Кроме того, часть Чешихинского проезда в районе дома № 4 будет перекрыта с 10 апреля по 24 мая, а участок в Рубцовом переулке возле дома № 10/14, строения 2, – с 25 мая по 15 июня.

При этом на Чешихинском проезде в районе дома № 4, строения 1, вновь ограничат движение, но уже в период с 16 июня до 15 августа, а с 16 по 31 августа будет перекрыт проезд по одной из полос на этом же участке только в районе дома № 12, строения 6, и на Малой Почтовой улице.

"Это связано с работами по реконструкции инженерных сетей, которые будут вести круглосуточно", – сказано в сообщении.

В связи с этими изменениями в столичной схеме движения водителей попросили заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Ранее москвичей предупредили, что движение транспорта в районе Лесной улицы в столице будет перекрыто ночью 3 апреля из-за репетиции парада трамваев. В департаменте уточнили, что краткосрочно (не более пяти минут) движение будет перекрыто в период с 23:00 3 апреля до 01:30 4 апреля.

