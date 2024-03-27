Репетиции парада трамваев пройдут ночью 29 марта и 3 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта в районе Лесной улицы в столице закроют ночью 29 марта и 3 апреля из-за репетиции парада трамваев. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

В департаменте уточнили, что краткосрочно (не более пяти минут) движение будет перекрыто в период с 23:00 29 марта до 01:30 30 марта и с 23:00 3 апреля до 01:30 4 апреля на:

Лесной улице от Новолесной до 1-й Тверской-Ямской улицы;

пересечении улиц Лесной, 1-й Тверской-Ямской и площади Тверская Застава.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и заранее строить маршрут.

Ранее сообщалось, что в районе дома 44 на дублере Ленинского проспекта с 1 апреля по 31 октября ограничат движение в связи со строительством инженерных сетей. Так, с 1 по 9 апреля перекрытие будет действовать с 01:30 до 05:30, а в другие дни – круглосуточно.