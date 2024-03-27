Движение на участке дублера Ленинского проспекта ограничат с 1 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта на участке дублера Ленинского проспекта в Москве ограничат с 1 апреля по 31 октября из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что одна полоса для движения в районе дома 44 будет недоступна в зависимости от даты и времени. Так, с 1 по 9 апреля ограничение будет действовать с 01:30 до 05:30, а в другие дни – круглосуточно.

Ранее сообщалось, что на участке Бутырского Вала перекрыли движение до 10 августа в связи со строительными работами. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.

Кроме того, движение перекрыто на Куркинском шоссе в связи с обледенением моста. По данным столичной Госавтоинспекции, на месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые регулируют движение автомобилей с целью отвода на соседние улицы.