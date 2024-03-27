Движение транспорта полностью перекрыли на Куркинском шоссе из-за обледенения моста

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Куркинском шоссе полностью перекрыли движение транспорта в связи с обледенением моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы", – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и выбирать пути объезда.

До 10 августа на участке Бутырского Вала полностью перекрыли движение автотранспорта. Там организовали строительные работы. В связи с ограничениями водителей призвали выбирать альтернативные маршруты движения и следовать предписаниям дорожных знаков.

