27 марта, 09:42Город
Движение транспорта полностью перекрыли на Куркинском шоссе из-за обледенения моста
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На Куркинском шоссе полностью перекрыли движение транспорта в связи с обледенением моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы", – говорится в сообщении.
Водителей призвали быть внимательными на дорогах и выбирать пути объезда.
До 10 августа на участке Бутырского Вала полностью перекрыли движение автотранспорта. Там организовали строительные работы. В связи с ограничениями водителей призвали выбирать альтернативные маршруты движения и следовать предписаниям дорожных знаков.