18 апреля, 16:01Транспорт
Движение у станций метро "Тверская" и "Чеховская" перекроют 19–27 апреля
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта возле станций метро "Тверская" и "Чеховская" перекроют с 19 по 27 апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Ограничения связаны с проведением 46-го Московского международного кинофестиваля. Они затронут Большой Путинковский переулок, Пушкинскую площадь и улицу Малую Дмитровку.
С 14:30 19 апреля до 01:00 20 апреля и с 14:30 26 апреля до 01:00 27 апреля движение перекроют в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы и на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.
С 14:30 19 апреля до 01:00 20 апреля проезда не будет по Малой Дмитровке от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка. С 14:30 26 апреля до 01:00 27 апреля перекроют проезд на участке Малой Дмитровки от Успенского переулка до Большого Путинковского переулка.
С 22:00 18 апреля до 03:00 20 апреля и с 22:00 25 апреля до 03:00 27 апреля для движения закроют крайнюю левую полосу на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки.
Кроме того, с 00:01 и до окончания мероприятия 19 и 26 апреля будет недоступна парковка на участках Большого Путинковского переулка в районе Пушкинской площади и на Пушкинской площади в районе дома 2/19.
19 апреля в столице откроется 46-й Московский международный кинофестиваль. В фестивале примут участие более 230 фильмов из 50 стран. В первый день будет показан фильм "Открытое небо" мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага.
Ранее стало известно, что вечером 23 апреля в столице изменятся маршруты наземного транспорта. Некоторые автобусы проедут по укороченным маршрутам, а другие будут осуществлять движение сразу по двум участкам. Изменения будут действовать с 20:00 до окончания мероприятия.