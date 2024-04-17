Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве вечером 23 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 20:00 и до конца мероприятия 23 апреля в Москве изменятся некоторые маршруты наземного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, маршрут е30 с 20:00 проследует от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала. С 20:30 маршрут м1 будет курсировать по участкам больница РЖД – Белорусский вокзал и Болотная площадь – улица Кравченко. C 21:30 маршрут е10 проследует от станции метро "Теплый Стан" до Болотной площади.

С 22:00 маршрут м2 будет двигаться по участкам от станции метро "Владыкино" до "Лубянки", а также от "Парка Победы" до "Библиотеки имени Ленина". Транспорт м3 проследует от Серебряного бора до "Краснопресненской" и от "Лубянки" до проспекта Буденного.

Автобусы м6 будут курсировать от стадиона "Лужники" до "Кропоткинской", а также от "Лубянки" до Дангауэровки. Маршрут м7 проследует от парка "Фили" до "Библиотеки имени Ленина", а также от "Лубянки" до "Стахановской". Доехать на м9 можно будет от Рижского вокзала до "Лубянки", а также от Болотной площади до станции МЦК ЗИЛ.

Маршруты Б, м5, м53, е70, м90, 239, 447, 538, с511, с543, с633, с755, с856 проследуют внутри Садового кольца по привычным маршрутам.

С 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля на внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе введут ограничения движения. Вместе с этим будет закрыт проезд по участку Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1, до МКАД, по Волгоградскому проспекту – от МКАД до ТТК, а также по Проектируемому проезду № 3502.

