Движение на участках Юго-Восточной хорды ограничат с 18 по 20 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 18 по 20 апреля на участках Юго-Восточной хорды ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"18, 19 и 20 апреля в период с 09:00 до 19:00 на участках Московского скоростного диаметра (ЮВХ) будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в сообщении.

18 апреля движение будет ограничено на участке ЮВХ в сторону центра от остановки "МЦД Москворечье" до первого корпуса дома № 2 по улице Каспийской.

19 апреля движения транспорта не будет в сторону центра от Каширского шоссе до 84 строения дома № 49 по Каширскому шоссе. 20 апреля автомобили не смогут проехать по участку в сторону области в районе дома № 49 по Каширскому шоссе.

Вечером 23 апреля в Москве изменятся маршруты наземного транспорта. Некоторые автобусы проследуют по укороченным маршрутам, другие будут курсировать сразу по двум участкам. Изменения будут действовать с 20:00 до окончания мероприятия.

