Прокуратура Москвы проверит информацию о 200 застрявших на теплоходе пассажирах

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров круизного лайнера "Сергей Дягилев", сообщается в телеграм-канале ведомства.



По предварительным данным, 24 апреля теплоход должен был открыть речную навигацию и отправиться по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Мышкин – Тутаев – Москва, однако отправление задержалось более чем на 20 часов. Всего на борту лайнера находятся более 200 пассажиров.

Ранее два грузовых парома столкнулись на реке Волге около села Верхний Услон в Татарстане. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

До этого два минных тральщика Военно-морских сил (ВМС) Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки. Тральщик Chiddingfold на заднем ходу врезался в военный корабль Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе. После случившегося было начато флотское расследование на высшем уровне.

