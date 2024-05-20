Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 17:30

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Сергей Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

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Экспозиция об истории цифровизации Москвы открылась в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Выставка приурочена к 30-летию Рунета. Там представлено более 30 экспонатов. Посетители могут поиграть на компьютере 90-х годов 20 века, увидеть, как выглядела первая версия портала mos.ru и узнать о первом российском интернет-СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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