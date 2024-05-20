Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:15

Новости

Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Акварис" в столичном Зябликове построят в 2024 году

Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Собянин: "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит летние городские мероприятия

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Новости часа: акцию "Ночь в музее" посетили около 350 тысяч человек

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении в 1,5 раза объема медпомощи

Акцию "Ночь в музее" посетили свыше 350 тысяч москвичей

Рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна в 2024 году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Известно, что 985 компаний, включая 40 международных, представляли свою продукцию в "Манеже".

У гостей мероприятия была возможность проверить материалы на прочность с помощью краш-тестов. Также они принимали участие в мастер-классах профессионалов индустрии и в розыгрыше сертификатов на ремонт.

Всего на Московской неделе интерьера и дизайна подписали соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика