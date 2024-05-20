Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна в 2024 году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Известно, что 985 компаний, включая 40 международных, представляли свою продукцию в "Манеже".

У гостей мероприятия была возможность проверить материалы на прочность с помощью краш-тестов. Также они принимали участие в мастер-классах профессионалов индустрии и в розыгрыше сертификатов на ремонт.

Всего на Московской неделе интерьера и дизайна подписали соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

