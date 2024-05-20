Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Экспозиция об истории цифровизации Москвы заработала в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Выставка приурочена к 30-летию Рунета, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"В столице используются самые передовые технологии, которые позволяют управлять мегаполисом, делают его еще чище, комфортнее и безопаснее", – подчеркнул он.

Посетители выставки могут узнать о развитии цифровизации и городской жизни. В рамках проекта для гостей представлено более 30 экспонатов.



Основная часть выставки состоит в интерактивной ленте времени, где можно поиграть на компьютере 1990-х годов, увидеть, как выглядела первая версия портала mos.ru, и узнать о начале истории проекта "Активный гражданин".

Ленту времени дополняют основные вехи из истории развития Рунета, которые рассказывают о первом российском СМИ, вышедшем онлайн, о создании популярных поисковых систем, социальных сетей и сервисов.



Вторую часть посвятили изменениям в привычных сферах жизни города. Посетить выставку можно в составе экскурсионной группы или самостоятельно с аудиогидом.

Ранее Собянин заявил, что Москва второй раз получила Гран-при Национальной премии "Умный город". Одним из отмеченных проектов стал "Электронный дом". Благодаря ему жители многоквартирных домов могут решать важные вопросы и проводить собрания собственников в онлайн-формате, подчеркнул мэр.

