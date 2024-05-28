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28 мая, 13:00

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Главврач ДГКБ им Башляевой рассказал, какое оборудование используется в больнице

Главврач ДГКБ им Башляевой рассказал, какое оборудование используется в больнице

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Главный внештатный специалист, педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. З. А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, на каком оборудовании пациентам предоставляют медпомощь в больнице.

По его словам, в медучреждении имеется современное эндоскопическое и навигационное оборудование, операционные микроскопы, эндоскопические, урологические и нейрохирургические стойки, а также аппараты КТ и МРТ. Кроме того, в больнице пациентам не нужно ждать приема у врача или исследований, все выполняется оперативно.

Большое интервью со специалистом выйдет во вторник, 28 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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