"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

В Москве в 2024 году 125-я детская поликлиника на Костромской улице должна вновь принять пациентов после капремонта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Во всех кабинетах врачей поставят современное оборудование. Специалисты смогут оказывать медпомощь по новому столичному стандарту. Внутри создадут безбарьерное пространство для маломобильных горожан.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".