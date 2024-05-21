Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

21 мая, 10:15

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"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии на днях открытых дверей

Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

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Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

В Москве в 2024 году 125-я детская поликлиника на Костромской улице должна вновь принять пациентов после капремонта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Во всех кабинетах врачей поставят современное оборудование. Специалисты смогут оказывать медпомощь по новому столичному стандарту. Внутри создадут безбарьерное пространство для маломобильных горожан.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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