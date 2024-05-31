"Мой район. Новости": свыше 10 тыс пациентов получили помощь в приемных отделениях Москвы

В Москве за май более 10 тысяч человек получили экстренную медицинскую помощь по новому стандарту. По такой системе местные жители уже получают помощь в больнице № 13 в Южнопортовом районе. Здесь приемное отделение оснастили современным оборудованием, усовершенствовали планировку помещений и создали единое многофункциональное пространство.

На новый формат уже перешли больницы имени Кончаловского и Жадковича. К концу 2024 года по московскому стандарту экстренной помощи будут работать все взрослые многопрофильные стационары.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

