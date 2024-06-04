Зампред ГД Ирина Яровая рассказала о роли наставничества в своей жизни

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая выразила слова благодарности наставникам, с которыми она профессионально росла. Среди них были высококвалифицированные юристы, а также прокуроры и следователи по особо важным делам. Кроме того, Яровая рассказала, что до 1 сентября правительство должно будет разработать пять новых национальных проектов, посвященных темам детей, семьи и профессиональных кадров.

Большое интервью с Ириной Яровой выйдет во вторник, 4 июня, в эфире телеканала Москва 24.