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04 июня, 14:30

Политика

Зампред ГД Ирина Яровая рассказала о роли наставничества в своей жизни

Зампред ГД Ирина Яровая рассказала о роли наставничества в своей жизни

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Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая выразила слова благодарности наставникам, с которыми она профессионально росла. Среди них были высококвалифицированные юристы, а также прокуроры и следователи по особо важным делам. Кроме того, Яровая рассказала, что до 1 сентября правительство должно будет разработать пять новых национальных проектов, посвященных темам детей, семьи и профессиональных кадров.

Большое интервью с Ириной Яровой выйдет во вторник, 4 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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