Замглавы МИД Грушко: Блинкен безосновательно обвиняет РФ в якобы гибридных атаках на НАТО

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Заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что РФ якобы проводит гибридные атаки на границах Североатлантического альянса, являются "перекладыванием с больной головы на здоровую". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Александра Грушко.

"Всем понятно, и это хорошо известно, что страны Запада ведут против Российской Федерации гибридную войну, в которой сочетается комплекс мер экономического характера", – отметил он.

По словам Грушко, Запад проводит военное давление, в том числе путем эскалации конфликта на Украине.

Ранее Энтони Блинкен сказал, что у НАТО не было замыслов против России. По его мнению, на фоне присоединения Финляндии и Швеции блок обрел силу, которой не было раньше.

Вместе с тем Североатлантический совет выступил с обвинениями в сторону России в совершении действий "гибридной вредоносной" на территории Альянса. В заявлении НАТО говорится, что злонамеренная деятельность РФ привела к расследованию и предъявлению обвинений многим лицам в связи с враждебными государственными действиями, затрагивающими Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

