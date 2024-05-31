Депутат Чернышов: в ГД внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

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Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил автор проекта вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР), передает РИА Новости.

По словам депутат, на данный момент в России действуют рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня в жару, однако они не являются обязательными и большинство работодателей их не выполняет.

"Мы предлагаем сделать их обязательными", – заявил он.

В документации к законопроекту предлагается по требованию работника сокращать рабочий день при температуре воздуха 28,5 градуса на один час, при температуре от 29 градусов – на два часа, и при температуре 30,5 градуса и выше – на четыре часа. Изменения предполагается внести в статью 92 Трудового кодекса Российской Федерации.

До этого Чернышов предлагал сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. Он говорил, что такая мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.