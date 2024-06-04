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04 июня, 11:45

Политика

Зампред ГД Ирина Яровая рассказала о важном принципе законотворчества

Зампред ГД Ирина Яровая рассказала о важном принципе законотворчества

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По мнению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой, при принятии законов депутаты стремятся разрабатывать решения, которые помогут не только отдельным гражданам, но и предотвратят потенциальные проблемы на государственном уровне.

Кроме того, Ирина Яровая рассказала, что ряд законов, автором которых она являлась, работали на опережение. Таким образом, они снимали с повестки дня проблему, которая потом становилась глобальной.

Большое интервью с Ириной Яровой выйдет во вторник, 4 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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