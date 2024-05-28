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28 мая, 08:45

В мире

Новости мира: фермеры привезли муляжи коров с флагами к зданию Европарламента в Брюсселе

Новости мира: фермеры привезли муляжи коров с флагами к зданию Европарламента в Брюсселе

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В центре Брюсселя заметили муляжи коров в национальных флагах. Их привезли к зданию Европарламента, где проходило заседание министров сельского хозяйства. По словам фермеров, они устали работать себе в убыток и продавать молоко дешевле себестоимости. В среднем аграрии теряют от 10 до 15 рублей с каждого литра.

Между тем 77-й кинофестиваль в Каннах ознаменовался скандалом. Доминиканская актриса Массиель Таверас пришла в платье с изображением лика Иисуса Христа на шлейфе. На красной дорожке актриса пыталась несколько раз расправить ткань с рисунком. Однако эти попытки пресекала охрана. Конфликт мог перерасти в драку.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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