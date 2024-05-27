Новости мира: в США пообещали поставить Тайваню новейшее оружие

Соединенные Штаты поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол по итогам встречи с руководителем администрации Тайваня Лай Циндэ. Он объяснил решение тем, что в данном случае речь идет не о сухопутной войне, а о морских сражениях.

Между тем сразу три штата США – Оклахому, Арканзас и Кентукки – накрыли ураганы и торнадо. Погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе четверо детей.

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