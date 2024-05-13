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13 мая, 18:30

Происшествия

Самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой "М-8"

Самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой "М-8"

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Прокуратура начала проверку авиаинцидента, который попал на камеру в Подмосковье. Водители на федеральной трассе "М-8" "Холмогоры" засняли, как двухместный самолет пролетел над дорогой на предельно малой высоте. Это было учебно-тренировочное воздушное судно чехословацкого производства Zlin Z 142.

Расследование уже проводит Росавиация. В ведомстве отметили, что такой опасный маневр мог закончиться трагедией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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