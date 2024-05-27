Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 09:45

В мире

Новости мира: протестующие перекрыли несколько дорог в Армении

Новости мира: протестующие перекрыли несколько дорог в Армении

Новости мира: одиннадцать человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

Новости мира: израильская авиация нанесла ракетный удар по лагерю беженцев в Рафахе

Новости мира: 27 человек погибли из-за пожара в парке развлечений в Индии

Новости мира: человек погиб из-за наводнения в Армении

Новости мира: ураган разрушил несколько зданий в Доминикане

Новости мира: фестиваль света и музыки открылся в Австралии

Новости мира: Международный суд ООН обязал Израиль прекратить бои в Рафахе

Новости мира: митинги против закона об иноагентах продолжились в Тбилиси

Новости мира: пилот вертолета потерял управление во время посадки в Индии

В Армении протестующие перекрыли несколько дорог, включая крупную автомагистраль, идущую в Иран. Местные жители взбунтовались против действующего премьер-министра страны Николы Пашиняна из-за передачи Азербайджану приграничных сел. В ситуацию уже вмешались силовики, начались задержания.

Японские инженеры создали робота, который быстрее всех в мире собирает кубик Рубика. Машине понадобились всего 0,03 секунды, чтобы решить головоломку. Достижение уже занесено в книгу рекордов Гиннеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомполитиканаукавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика