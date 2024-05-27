Новости мира: протестующие перекрыли несколько дорог в Армении

В Армении протестующие перекрыли несколько дорог, включая крупную автомагистраль, идущую в Иран. Местные жители взбунтовались против действующего премьер-министра страны Николы Пашиняна из-за передачи Азербайджану приграничных сел. В ситуацию уже вмешались силовики, начались задержания.

Японские инженеры создали робота, который быстрее всех в мире собирает кубик Рубика. Машине понадобились всего 0,03 секунды, чтобы решить головоломку. Достижение уже занесено в книгу рекордов Гиннеса.

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