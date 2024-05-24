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24 мая, 07:30

В мире

Новости мира: студенты и преподаватели Гарварда вышли на митинг с флагами Палестины

Новости мира: студенты и преподаватели Гарварда вышли на митинг с флагами Палестины

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В США протесты в поддержку Палестины набирают обороты. Забастовку устроили студенты и преподаватели Гарварда: вместо лекций они вышли на митинг с флагами и плакатами. Они требуют также справедливости в отношении 15 старшекурсников, которым отказали в получении дипломов из-за критики действий Израиля в Газе.

Трагедией закончился конфликт в одном из кафе Стамбула. Две семьи вступили в словесную перепалку из-за драки их детей. Но разговором решить вопрос не удалось, началась перестрелка. Трое погибли, пять человек госпитализированы. Расследованием инцидента занимается прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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