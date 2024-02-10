Экоактивисты облили супом шедевр Клода Моне "Весна" в музее Лиона

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Французские экоактивистки облили супом картину художника-импрессиониста Клода Моне в Лионском музее изобразительных искусств. Об этом сообщает издание Progrès.

"В субботу, примерно в 15 часов, две активистки из организации "Продовольственный ответ" облили супом "Весну", картину Клода Моне, выставленную в Лионском музее изобразительных искусств", – говорится в сообщении.

Шедевр Моне был защищен стеклом. После инцидента зал импрессионистов закрыли, а картину в ближайшее время проверит эксперт.

Также известно, что движение "Продовольственный ответ" выложило на своей странице в соцсети X фотографии девушек, совершивших нападение на шедевр. Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: "Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?". Таким образом они решили предупредить общественность надвигающемся климатическом и социальном кризисе.

Ранее подобным образом активисты этого движения облили супом шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре. Акцию прервали сотрудники музея, которые закрыли пространство перед стендом ткаными экранами и попросили посетителей покинуть зал.

В ноябре прошлого года экоактивисты облили нефтью картину "Смерть и жизнь", принадлежащую австрийскому художнику Густаву Климту, в Музее Леопольда в Вене.