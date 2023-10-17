Экоактивисты забрызгали краской Часы мира в Берлине

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Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation забрызгали оранжевой краской Часы мира на площади Александерплац в Берлине. Информацию об этом они опубликовали на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В посте экоактивисты написали, что правительство тратит время на неэффективные меры по защите климата и лживые обещания.

Как сообщили полицейские Берлина, несколько активистов приклеили себя к часам. Полиция задержала пятерых человек и вызвала спецтехнику для снятия забравшихся на памятник людей.

Движение Letzte Generation призывает власти Германии бороться с изменением климата, ограничением скорости на автомагистралях и снижению цены проезда в общественном транспорте. Представители движения не раз утверждали, что будут проводить акции до тех пор, пока правительство не найдет оптимального решения проблем.

В ноябре прошлого года экоактивисты облили нефтью картину "Смерть и жизнь", принадлежащую австрийскому художнику Густаву Климту, в Музее Леопольда в Вене. Они объяснили свой поступок тем, что новые нефтяные и газовые скважины являются смертным приговором человечеству.