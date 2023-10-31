Активист выпустил окрашенных в палестинский флаг мышей в McDonald's Британии

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Палестинский активист выпустил окрашенных в цвета флага Палестины мышей в одном из McDonald's в Британии. Об этом пишет издание Evening Standard.

В статье указано, что все произошло в Бирмингеме на западе страны. Ролик с инцидентом был выложен в соцсеть TikTok, но на следующий день аккаунт пользователя удалили.

Отмечается, что на кадрах было видно мужчину, который достал из багажника автомобиля коробку с живыми мышами, окрашенными в цвета палестинского флага. Неизвестный зашел в McDonald's и выпустил животных. После этого он вышел из точки общепита, скандируя призывы к освобождению Палестины.

По данным издания, активист призвал к бойкоту брендов, поддерживающих Армию обороны Израиля. Предположительно, акция протеста была связана с тем, что McDonald's решил предоставить израильским военнослужащим тысячи бесплатных обедов.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Число погибших в секторе Газа в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке выросло до 8 525. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин.

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