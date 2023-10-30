Свыше 60 экоактивистов задержали на акции у парламента Британии

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Лондонская полиция задержала свыше 60 человек во время демонстрации экоактивистов, которые призвали британское правительство прекратить реализацию новых проектов в нефтегазовой сфере. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По данным газеты, в общей сложности в акции рядом с Вестминстерским дворцом, где осуществляет деятельность британский парламент, приняли участие десятки представителей экологического движения Just Stop Oil.

Правоохранители начали проводить задержания после того, как демонстранты перекрыли автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что экоактивисты движения Letzte Generation забрызгали краской Часы мира на площади Александерплац в Берлине. В своих соцсетях они написали, что правительство тратит время на неэффективные меры по защите климата и лживые обещания.



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