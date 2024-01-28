Активисты облили супом "Мону Лизу" в Лувре

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Активисты измазали супом стенд с картиной "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в парижском Лувре. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire ("Продовольственный ответ") облили защитное стекло, закрывающее картину, коричнево-желтой субстанцией.

После совершенной акции женщины начали выкрикивать лозунги о праве на пропитании и о том, что каждый третий француз пропускает приемы пищи. Акцию прервали сотрудники Лувра, которые закрыли пространство перед стендом ткаными экранами и попросили посетителей покинуть зал.

Ранее стало известно, что радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation забрызгали оранжевой краской Часы мира на площади Александерплац в Берлине.

До этого в ноябре прошлого года экоактивисты облили нефтью картину "Смерть и жизнь", принадлежащую австрийскому художнику Густаву Климту, в Музее Леопольда в Вене. Они объяснили свой поступок тем, что новые нефтяные и газовые скважины являются смертным приговором человечеству.