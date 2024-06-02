Новости мира: в Китай пришла масштабная засуха

На смену сильнейшим в современной истории наводнениям в Китай пришла масштабная засуха. На видео запечатлены гигантские трещины. Они образовались в земле в результате схода воды в регионе.

В Шри-Ланке из-за мощных ливней погибли минимум пятнадцать человек, сообщил Центр управления стихийными бедствиями страны. Проливные дожди и сильный ветер уже вызвали паводки и оползни, а также обрушили здания и вырвали с корнем деревья.

В Баварии из-за наводнения эвакуировали уже три тысячи человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел. Проливные дожди принес циклон "Квирина".