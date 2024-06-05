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05 июня, 11:00

Культура

"Моя Москва": Виктор Зинчук. Часть 2

"Моя Москва": Виктор Зинчук. Часть 2

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"Моя Москва": Виктор Зинчук. Часть 1

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Композитор и аранжировщик Виктор Зинчук родился и вырос в Москве. В школьные годы он увлекся музыкой и стал знаменитым гитаристом, у которого на счету десятки альбомов и мировой рекорд за самое быстрое исполнение интермедии "Полет шмеля".

Заслуженный артист России проведет по своему музыкальному маршруту в Якиманке и Замоскворечье, и расскажет, где коротал время между занятиями, что именно застраховал на полмиллиона долларов. Об этом – в программе "Моя Москва".

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