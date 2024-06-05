"Моя Москва": Виктор Зинчук. Часть 2

Композитор и аранжировщик Виктор Зинчук родился и вырос в Москве. В школьные годы он увлекся музыкой и стал знаменитым гитаристом, у которого на счету десятки альбомов и мировой рекорд за самое быстрое исполнение интермедии "Полет шмеля".

Заслуженный артист России проведет по своему музыкальному маршруту в Якиманке и Замоскворечье, и расскажет, где коротал время между занятиями, что именно застраховал на полмиллиона долларов. Об этом – в программе "Моя Москва".