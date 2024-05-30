30 мая, 10:55Культура
"Моя Москва": Ольга Прокофьева. Часть 2
Ведущая актриса Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева признается, что не может жить без семьи, работы, спорта и любимой Москвы. В раннем детстве родители открыли для Прокофьевой музеи, театры и скверы столицы, а теперь она сама с удовольствием проводит экскурсии для друзей и коллег.
Народная артистка России покажет свои любимые маршруты по Парку Горького и расскажет, где и какие турниры она проводит с друзьями.
Подробности – в программе "Моя Москва".