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30 мая, 10:55

Культура

"Моя Москва": Ольга Прокофьева. Часть 2

"Моя Москва": Ольга Прокофьева. Часть 2

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Ведущая актриса Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева признается, что не может жить без семьи, работы, спорта и любимой Москвы. В раннем детстве родители открыли для Прокофьевой музеи, театры и скверы столицы, а теперь она сама с удовольствием проводит экскурсии для друзей и коллег.

Народная артистка России покажет свои любимые маршруты по Парку Горького и расскажет, где и какие турниры она проводит с друзьями.

Подробности – в программе "Моя Москва".

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