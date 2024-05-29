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29 мая, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 столичных выставок, посвященных сказочным образам

"Сити": топ-3 столичных выставок, посвященных сказочным образам

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку из трех выставок, иллюстрирующих сказочные образы. На третьем месте – экспозиция "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век", организованная в Новой Третьяковке.

Второе место заняла выставка-путешествие "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу", в основу которого лег автобиографический роман мастера "Моя жизнь". На вершине рейтинга – экспозиция "Ужины" в пространстве Vladey.

Подробнее – в программе "Сити".

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