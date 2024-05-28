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28 мая, 15:50

Культура

"Звезды советского экрана": Всеволод Ларионов

"Звезды советского экрана": Всеволод Ларионов

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В декабре 1981 года вышел новый номер журнала "Советский экран". Там была статья под названием "Судьба капитана" о народном артисте РСФСР Всеволоде Ларионове.

Правда ли, что Всеволод Ларионов по рождению аристократ? Как он попал на роль пятнадцатилетнего капитана?

С какого известного исторического персонажа срисовали попугая, которого Ларионов озвучивал в мультфильме "38 попугаев"? И что случилось с лицом Ларионова в фильме "Сибириада"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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