"Звезды советского экрана": Всеволод Ларионов

В декабре 1981 года вышел новый номер журнала "Советский экран". Там была статья под названием "Судьба капитана" о народном артисте РСФСР Всеволоде Ларионове.

Правда ли, что Всеволод Ларионов по рождению аристократ? Как он попал на роль пятнадцатилетнего капитана?

С какого известного исторического персонажа срисовали попугая, которого Ларионов озвучивал в мультфильме "38 попугаев"? И что случилось с лицом Ларионова в фильме "Сибириада"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".