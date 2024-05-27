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27 мая, 17:45

Культура

Эксперты рассказали, как современные библиотеки вызывают интерес к чтению

Эксперты рассказали, как современные библиотеки вызывают интерес к чтению

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

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Что такое современная московская библиотека? Как она поменялась с внедрением новых технологий? С помощью чего можно привлечь больше читателей? И как развивать интерес к чтению среди детей и молодежи?

На вопросы ответили ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени Ахматовой Андрей Дроздов и детский психолог, создатель студии личностного развития детей Ольга Белова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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