Эксперты рассказали, как современные библиотеки вызывают интерес к чтению

Что такое современная московская библиотека? Как она поменялась с внедрением новых технологий? С помощью чего можно привлечь больше читателей? И как развивать интерес к чтению среди детей и молодежи?

На вопросы ответили ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени Ахматовой Андрей Дроздов и детский психолог, создатель студии личностного развития детей Ольга Белова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.