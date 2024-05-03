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03 мая, 07:45

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Лазерное сканирование использовали для реставрации дома страхового общества "Россия"

Лазерное сканирование использовали для реставрации дома страхового общества "Россия"

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Ежегодно в столице реставрируют больше 150 объектов культурного наследия. Уникальные здания обновляют по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

Чтобы сохранить исторический облик зданий, специалистам приходится применять нестандартные решения. Для восстановления декоративных элементов они используют лазерное сканирование и 3D-моделирование. Такие технологии применяют и в реставрации доходного дома страхового общества "Россия".

Специалисты работают одновременно и снаружи, и внутри здания. Восстанавливают не только лестницы и окна, но и декоративные элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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