Группы "Русские витязи" и "Стрижи" приняли участие в репетиции авиачасти парада Победы

Репетиция воздушной части парада в честь дня Победы прошла в Москве 2 мая. Москвичи могли увидеть технику на улицах столицы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров на скорости до 550 километров в час.

В небо поднимались истребители СУ-57 и штурмовики СУ-25, а также пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи" и три группы самолетов "Тактическое крыло". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.