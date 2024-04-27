Дептранс Москвы дал рекомендации перед дачным сезоном

Москвичи открывают дачный сезон. По пятницам в среднем в городе уже на 60–80 тысяч машин больше, чем в начале марта, сообщает Дептранс столицы.

В ведомстве рассказали, когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах. Например, по Люблинской улице – в пятницу, по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам – в субботу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.