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27 апреля, 14:30

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Дептранс Москвы дал рекомендации перед дачным сезоном

Дептранс Москвы дал рекомендации перед дачным сезоном

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Москвичи открывают дачный сезон. По пятницам в среднем в городе уже на 60–80 тысяч машин больше, чем в начале марта, сообщает Дептранс столицы.

В ведомстве рассказали, когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах. Например, по Люблинской улице – в пятницу, по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам – в субботу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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