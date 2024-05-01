Стартовал новый сезон проекта "Московский завтрак на верандах"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг

В столице стартовал новый сезон гастрономического проекта "Московский завтрак на верандах". Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

"В этом сезоне к проекту присоединилось рекордное количество участников за всю его историю – больше 750 заведений. Попробовать московский завтрак на верандах приглашают рестораны высокой кухни, кофейни, сетевые и семейные кафе", – уточнила она.

Москвичи и гости столицы могут заказать сеты из трех–четырех блюд из особого меню, которое доступно до 31 мая. Стоимость такого завтрака находится в диапазоне от 300 до 4 тысяч рублей. Посетители могут попробовать каши, сырники, свежую выпечку, а также завтраки с яйцом.

Некоторые заведения подготовили необычные сочетания: картофельный хашбраун с лососем, шакшуку, вафли с миксом зелени и другие угощения.

Узнать, какие рестораны и кафе участвуют в гастрономическом проекте, можно на сервисе Russpass.

Ранее четыре столичных ресторана вошли в топ-5 всероссийской премии Wheretoeat.

Сергунина подчеркнула, что отрасль постоянно развивается, и за последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. По ее словам, качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира.

