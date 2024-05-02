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02 мая, 08:00

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"Московский завтрак на верандах" стартовал в кафе и ресторанах города

"Московский завтрак на верандах" стартовал в кафе и ресторанах города

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В столице стартовал проект "Московский завтрак на верандах". Для этого заведения составили особое меню из 3–4-х блюд. Так, утром можно заказать, например, сырники, выпечку, омлет с авокадо, латте с грецким орехом, травяной чай и домашний лимонад.

Цена таких завтраков варьируется от 300 до 4 тысяч рублей. В 2024 году к проекту уже присоединились 750 столичных заведений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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