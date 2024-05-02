"Московский завтрак на верандах" стартовал в кафе и ресторанах города

В столице стартовал проект "Московский завтрак на верандах". Для этого заведения составили особое меню из 3–4-х блюд. Так, утром можно заказать, например, сырники, выпечку, омлет с авокадо, латте с грецким орехом, травяной чай и домашний лимонад.

Цена таких завтраков варьируется от 300 до 4 тысяч рублей. В 2024 году к проекту уже присоединились 750 столичных заведений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

