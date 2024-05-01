Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. Публикация по случаю Первомая появилась в его официальном телеграм-канале.

"Всенародное празднование Первомая – одна из лучших традиций. Именно благодаря труду, таланту и энергии миллионов москвичей столица динамично развивается, становится комфортнее и уютнее", – отмечается в его сообщении.

Мэр пожелал горожанам успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия.

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить праздничные мероприятия на ВДНХ 1 мая.

Так, акция "Труд крут" будет проходить в Доме молодежи с 10:00 до 22:00. Желающие смогут принять участие в профориентационных играх. В 12:00 студенты организуют праздничное шествие, а в 13:00 запланирован концерт "Май! Труд крут!" на главной уличной сцене.

Также можно посетить экскурсию "Познавательный Первомай", в рамках которой расскажут о том, как раньше отмечали День труда и кому полагались награды.

