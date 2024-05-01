Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда готов почти на треть

Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Как объект изменит дорожную инфраструктуру, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мост свяжет центр, запад и северо-запад столицы. В частности, районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.