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01 мая, 11:30

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Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда готов почти на треть

Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда готов почти на треть

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Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Как объект изменит дорожную инфраструктуру, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мост свяжет центр, запад и северо-запад столицы. В частности, районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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