"Мой район. Новости": автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов на 45%

Автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева готов на 45%. Он должен обеспечить новую транспортную связку между западным и северо-западным административными округами столицы. С введением нового транспортного объекта москвичам станет удобнее добираться до станций "Мнёвники" и "Терехово".

Ожидается, что строительство завершат весной 2025 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".