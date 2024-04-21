Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 08:25

Город

"Мой район. Новости": автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов на 45%

"Мой район. Новости": автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов на 45%

"Мой район. Новости": дом с подземной парковкой построят в Зюзине по программе реновации

В Серебряном бору стартовало локальное благоустройство

Москвичи поделились фотографиями с общегородского субботника

Собянин: специалисты расчистят фасад центрального здания МИД и двух его пристроек

Городские службы преобразят пляжи в Серебряном бору

Мэр Москвы объявил о старте реставрации здания МИД

В Москве завершился прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Благоустройство пляжей стартовало в Серебряном бору

Жители столицы показали фотографии с общегородского субботника

Автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева готов на 45%. Он должен обеспечить новую транспортную связку между западным и северо-западным административными округами столицы. С введением нового транспортного объекта москвичам станет удобнее добираться до станций "Мнёвники" и "Терехово".

Ожидается, что строительство завершат весной 2025 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика