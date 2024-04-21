Москвичи показали фотографии со второго общегородского субботника

20 апреля в Москве состоялся второй общегородской субботник. Жители столицы приходили на него целыми командами, в том числе с домашними питомцами.

Всем участникам уборочной кампании выдали необходимый инвентарь и саженцы для посадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.