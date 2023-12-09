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09 декабря, 03:20

Город

"Мой район. Навигатор": семь пешеходных мостов построят в столице до 2026 года

"Мой район. Навигатор": семь пешеходных мостов построят в столице до 2026 года

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До 2026 года в столице построят семь пешеходных мостов через Москву-реку и Яузу. Они не только пополнят список достопримечательностей города, но и свяжут разъединенные участки дорог и набережных.

Один из таких мостов уже возводят над Водоотводным каналом. Он соединит Крымскую набережную и остров Балчуг и станет частью единого туристического маршрута от Парка Горького до Дома культуры ГЭС-2.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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