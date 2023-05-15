"Интервью": Юлия Темникова – о новинках столичного метро

Столичному метро исполнилось 88 лет. Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова рассказала о новинках, которые появились в метро.

Она рассказала о новом подходе к навигации на БКЛ, проекте "Музыка в метро", развитии транспортных приложений и онлайн-сервисов, способах оплаты и акциях для карты "Тройка". Об этом – в программе "Интервью".