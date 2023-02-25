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16:00

Транспорт

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспортной системы Москвы

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспортной системы Москвы

Ликсутов рассказал о планах по развитию МЦД

Москва лидирует в Европе и Америке по темпам открытия новых станций метро – Ликсутов

В Москве планируют построить 23 моста через реки – Собянин

В России выросли тарифы за проезд по платным трассам

Правительство Москвы подвело итоги работы транспортного комплекса за 2022 год

В РФ выросли тарифы за проезд по платным федеральным трассам

"Мой район. Навигатор": рекорд скорости в Московском метрополитене

"Мой район. Навигатор": у станции метро "Сокольники" изменили места остановки трамваев

Трассу между Калужским и Варшавским шоссе достроят осенью

Правительство Москвы подвело итоги работы транспортного комплекса за 2022 год. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, какие меры помогают снижать аварийность на дорогах, и как запуск Большой кольцевой линии метро и новых МЦД повлияют на экономическое развитие города.

Сколько пассажиров ежедневно пользуются городским транспортом в Москве? Об этом – в программе "Интервью".

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Программа: Интервью
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