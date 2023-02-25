"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспортной системы Москвы

Правительство Москвы подвело итоги работы транспортного комплекса за 2022 год. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, какие меры помогают снижать аварийность на дорогах, и как запуск Большой кольцевой линии метро и новых МЦД повлияют на экономическое развитие города.

Сколько пассажиров ежедневно пользуются городским транспортом в Москве? Об этом – в программе "Интервью".